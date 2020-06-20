الخارجية الأمريكية: استقرار ليبيا يتم عبر وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية

ونقلت قناة "العربية" مساء اليوم السبت، عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، وتدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.

وأكدت الخارجية الأمريكية على دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

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وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

ولفت الرئيس المصري إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة"، مؤكدا أنه "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".

يتبع...