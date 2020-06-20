أفيخاي أدرعي يتذكر رائد الفضاء الإسرائيلي الأول.. من هو؟

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أوضح من خلالها أنه في مثل هذا اليوم، وُلد رائد الفضاء الإسرائيلي الأول إيلان رامون.
وأكد أفيخاي أدرعي أن إيلان رامون لقي حتفه إثر تحطم المكوك الفضائي "كولومبيا"، في العام 2003.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رامون هو رمز إسرائيلي نعتز به وهو مصدر إلهام لكل إسرائيلي يطمح إلى القمة، حرفيا ومجازيا.
ويشار إلى أن إسرائيل خلدت اسم رامون، حينما دشنت مطارا دوليا في مدينة إيلات، جنوب البلاد، وتم افتتاحه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
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