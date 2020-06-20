ملك البحرين يشيد بدور المرأة بعد فوز قرينته بالجائزة الفخرية لرعاية الأسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، بـ"الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020"، والمقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أكد ملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن الدور البناء للمرأة البحرينية بقيادة الأميرة سبيكة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، محل فخر وطني في الماضي والحاضر والمستقبل، بما يسهم في إعلاء شأن الوطن وتحقيق نهضته وازدهاره.

وبعث، برقية شكر جوابية إلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينته، عبّر فيها عن اعتزازه بتهنئتها بمناسبة اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل "الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020"، والمقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

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وأشاد ملك البحرين بدور الأميرة سبيكة، وجهودها في تعزيز إسهامات المرأة البحرينية في العديد من مجالات العمل الوطني، الأمر الذي له أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة، وفي الوقت ذاته تعزيز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وما أنجزته من تقدم، أهّلها للقيام بأدوار ومسؤوليات متميزة.

وفي البرقية التي بعثها إلى الأميرة سبيكة قال حمد بن عيسى آل خليفة "من حسن الطالع، أن يتزامن هذا التقدير العربي للمجلس الأعلى للمرأة في وقت تواصل فيه مملكة البحرين جهودها وإصرارها على مكافحة فيروس كورونا".

وأشاد ملك البحرين في هذا الشأن بجهود فريق البحرين الوطني بقيادة ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والجهود الكبيرة التي يبذلها ومتابعته الحثيثة وإدارته الناجحة لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.