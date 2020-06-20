شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن عن التدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير" البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

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