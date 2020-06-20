شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تونسى: عناصر إرهابية تسكن الجبال تقاضت رواتب من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس شوقى الطبيب، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أحالت على القضاء ملف بلغها سنة 2016، يتعلق بحصول عناصر إرهابية على مبالغ مالية من الدولة بحكم أنهم كانوا مرسمين بقوائم حظائر فى الوقت الذى كانوا يتواجدون فيه بمرتفعات البلاد.

جاء ذلك فى تصريح لإذاعة موزاييك التونسية اليوم السبت، على هامش زيارته إلى ولاية القصرين.

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وكان الطبيب قد صرح فى اجتماع جمعه بمكونات المجتمع المدنى والسلطات الجهوية أن 12 عنصرا إرهابيا كانوا قد تقاضوا أجرا من الدولة عندما كانوا فى جبال تونس وهو ما بلغ الهيئة.