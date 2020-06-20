كورونا.. 6 وفيات في موريتانيا و36 إصابة بالصومال

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، السبت، تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد الصومال 36 إصابة، وفلسطين 108 حالات.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية بتسجيل 6 وفيات و192 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 43 حالة تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.813، منها 108 وفيات و696 حالة تعاف.

وفي الصومال، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 36 إصابة إضافة إلى تعافي 27 مريضا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 2.755، منها 88 وفاة، و751 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 24 إصابة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومدينة نابلس شمالي الضفة.

وفي وقت سابق السبت، أفادت الوزارة بتسجيل 84 إصابة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 108؛ وهي أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا تسجله فلسطين.

ويرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 979، بينها 5 وفيات، و594 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية، السبت، إغلاق محافظة الخليل ومدينة نابلس، ومنع جميع أشكال التجمهر في البلاد، إثر تصاعد الإصابات بكورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.