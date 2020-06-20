كورونا.. مصر تسجل 89 وفاة و1547 إصابة

القاهرة / الخليج 365
أعلنت مصر، السبت، تسجيل 89 وفاة، وألف و547 إصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 53 ألفا و758، بينها 2.106 وفيات، و14 ألفا و327 حالة شفاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و852 ألفا، توفي منهم نحو 464 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و712 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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