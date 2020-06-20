سفير تركيا بواشنطن ينتقد "ازدواجية المعايير" الأمريكية

واشنطن/ الخليج 365

انتقد السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، السبت، موقف لجنة أمريكية رسمية، معارض لعملية "مخلب النمر" التركية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تطرق فيها إلى إدانة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء.

وأفاد قليج، بأن اللجنة (تضم أعضاء جمهوريين وديمقراطيين) سارعت إلى إدانة العملية التركية ضد "بي كا كا"، رغم أنها تأتي في إطار حق الدفاع المشروع.

وأردف: "كنتم تعيشون صمت الموتى، عندما كانت المنظمة الإرهابية تقتل مئات المدنيين في سوريا، يا لها من مقاربة مخجلة".

كما أدان السفير التركي، صمت اللجنة عن مقتل مئات المدنيين في تركيا، جراء هجمات "بي كا كا" الإرهابية.

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واستطرد: "أسلوبكم الانتقائي غير أخلاقي، أنتم مصدر خجل لكل القيم التي تدعون الدفاع عنها باسم الحريات الدينية".

يُذكر أن اللجنة تأسست من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1998 بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لتقديم توصيات فيما يتعلق بالحريات الدينية حول العالم.

وفجر الأربعاء، انطلقت عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين.



يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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