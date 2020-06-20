هاتفيا.. أردوغان وتميم يبحثان تطوير العلاقات الاستراتيجية

الدوحة / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، "سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس أردوغان بالشيخ تميم، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن الزعيمين بحثا خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".

وأضاف أن الاتصال تطرق أيضا إلى "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وتمتاز العلاقات التركية القطرية بتقارب فريد في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتوثقت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة قبل 3 سنوات.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بزعم "دعمها للإرهاب"، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.