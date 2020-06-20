إيطاليا تحقق في اعتداء شرطي على مهاجرين تونسيين

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقا في حادث "اعتداء" أحد عناصر الشرطة، مؤخرا، على مهاجرين تونسيين في مركز للإيواء بمدينة إغريجانتو جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، السبت، عن سفير تونس في روما معز السيناوي، قوله: "النيابة العامة في مدينة إغريجانتو، فتحت تحقيقا بالحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات المناسبة".

وشدد السيناوي على أن "كرامة التونسيين خط أحمر، وأن السفارة ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن حق المتضررين ورد اعتبارهم".

وأشار أنه تواصل مع عدد كبير من المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية، وأهمهم رئيس ديوان وزيرة الداخلية ماتيو بيانتدوز، الذي عبر له عن أسفه لوقوع الحادث.

وأضاف السيناوي أن المسؤول الإيطالي "عبر عن استيائه الشديد واستنكاره لما اعتبره فعلا مشينا أقدم عليه عون (رجل) الأمن الإيطالي، في خرق لحقوق الإنسان".

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وذكر أنه طلب من المسؤول "إيقاف رجل الأمن المعني بشكل فوري عن العمل في انتظار أن يأخذ التحقيق مجراه".

ولفت أنه تم تحديد أولى جلسات القضية، الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو ظهر فيه رجل أمن إيطالي، بمركز حجز المهاجرين بمدينة إغريجانتو، وهو يدفع مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى صفع مهاجر تونسي آخر قاصر.

وخاطب رجل الأمن المهاجر قائلا: "أنت الآن ضيف، ويجب أن تحترم القانون. عليك أن تصفعه. يجب أن تصفعه. كن رجلا واصفعه"، وفق ما جاء في مقطع الفيديو المنشور.

وسنويا يهاجر الآلاف من الشبان من تونس إلى السواحل الإيطالية ومنها إلى دول أوروبا، للبحث عن فرص عمل وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

وحسب أرقام تونسية رسمية، فإن 22 ألف تونسي هاجروا بطريقة غير نظامية عام 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.