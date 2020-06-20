كورونا.. 3 وفيات باليمن و226 إصابة في المغرب

صنعاء، الرباط / الخليج 365

أعلن اليمن، السبت، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب 226 إصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن (حكومية)، بتسجيل 3 وفيات و3 إصابات، إضافة إلى تعافي 40 مريضا.



وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 922، بينها 254 وفاة، و328 حالة تعاف.



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ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة، و106 حالات تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و839، بينها 213 وفاة، و8 آلاف و223 حالة شفاء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و835 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 464 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و693 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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