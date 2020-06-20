أمانة العاصمة المقدسة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل للوقاية من فيروس كورونا

طبقت أمانة العاصمه المقدسه ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً . وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة و المرتبطة بالأمانة .

وأوضح المهندس وائل بن صالح حلواني مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي شملت الإجراءات تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الإجتماعي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية .

وأكد حلواني بضرورة التقيد بالنصائح والتوجيهات المبلغة من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع .

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