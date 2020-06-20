الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

◦ اولا الحمدلله ثانيا والاهم

◦ كما نرى قرب الآيتين من بعضهما البعض إلا ان البعد بينهما عميقا

◦ الا نعلم ان الله يرى

◦ اولا نعلم ان الله يحزن ويغار

◦ يفرح ويسعد

◦ اذن ما ألهاكم عن الله ؟!

◦ ما ابعدكم عن خالقكم؟!

◦ الهاكم التكاثر سورة بعد عنها الكثير وغفل عنها الاكثر الا بأيات ربنا نتدبر

◦ الهاكم التكاثر في الدنيا بالمال والاولاد

◦ وانما المال والبنون زينة الحياة الدنيا

◦ والباقيات الصالحات أعظم

◦ الهتكم الدنيا ونسيتوا الاخره

◦ نسيتوا حق الله عليكم؟!

◦ لا اقول لا للمتعه او لا للسعي لرغد العيش والتنعم بنعم الله

◦ بل اقول واذكركم

◦ بانكم نسيتوا وغفلتوا عن الله بالجري وراء المهرجانات والترفيه وووو

◦ الى ان غصب الله علينا

◦ فغضب الله شديد وابتلائه اشد

◦ كورونا وما ادراك ما الكورونا

◦ ابتلاء من الله مهما كانت الاسباب

◦ ليرجع العباد الى الله بالصلاة والدعاء والالحاح بالدعاء

◦ فقد كثرت المنكرات والسعي وراء الأهازيج

◦ افلا يحق لخالقنا الغضب

◦ ومع ذلك لا نرى سوى الاستهتار و الاستهزاء به

◦ لم يقصر ملكنا وولي عهده بتشديد الاحترازات والتنبيهات والغرامات المالية الا ان العباد مازالوا يغضبون الله

◦ …

◦ فما البلاء الا بالدعاء ورضا الله ينجلي

◦ اليس من الصحيح

◦ ان نبقى في بيوتنا ونستفيق من غفلتنا

◦ ونتذكر قبرنا واخرتنا

◦ اليس من الصحيح ان نبتعد قليلا عن الدنيا ونقترب الى الله خالقنا

◦ اليس حقا له علينا اللجوء اليه بالتضرع لكشف البلاء

◦ فإذا اشتدت علينا بالاستغفار والجلوس بهدوء وطمانينة استشعار شعائر الله

◦ الاحساس بشدة البلاء والتوبة الى الله بصدق واخلاص و حسن الظن بالله

◦ يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته

◦ اللهم وردهم اليك ردا جميلًا

◦ لا اريد المبالغة بقدر ما اريد ايصال الحقيقة

◦ لنستفيق من غفلتنا و نعيد التفكير بحالنا

◦ والله الهادي لما يحبه ويرضاه