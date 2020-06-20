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الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
◦ اولا الحمدلله ثانيا والاهم
◦ كما نرى قرب الآيتين من بعضهما البعض إلا ان البعد بينهما عميقا
◦ الا نعلم ان الله يرى
◦ اولا نعلم ان الله يحزن ويغار
◦ يفرح ويسعد
◦ اذن ما ألهاكم عن الله ؟!
◦ ما ابعدكم عن خالقكم؟!
◦ الهاكم التكاثر سورة بعد عنها الكثير وغفل عنها الاكثر الا بأيات ربنا نتدبر
◦ الهاكم التكاثر في الدنيا بالمال والاولاد
◦ وانما المال والبنون زينة الحياة الدنيا
◦ والباقيات الصالحات أعظم
◦ الهتكم الدنيا ونسيتوا الاخره
◦ نسيتوا حق الله عليكم؟!
◦ لا اقول لا للمتعه او لا للسعي لرغد العيش والتنعم بنعم الله
◦ بل اقول واذكركم
◦ بانكم نسيتوا وغفلتوا عن الله بالجري وراء المهرجانات والترفيه وووو
◦ الى ان غصب الله علينا
◦ فغضب الله شديد وابتلائه اشد
◦ كورونا وما ادراك ما الكورونا
◦ ابتلاء من الله مهما كانت الاسباب
◦ ليرجع العباد الى الله بالصلاة والدعاء والالحاح بالدعاء
◦ فقد كثرت المنكرات والسعي وراء الأهازيج
◦ افلا يحق لخالقنا الغضب
◦ ومع ذلك لا نرى سوى الاستهتار و الاستهزاء به
◦ لم يقصر ملكنا وولي عهده بتشديد الاحترازات والتنبيهات والغرامات المالية الا ان العباد مازالوا يغضبون الله
◦ …
◦ فما البلاء الا بالدعاء ورضا الله ينجلي
◦ اليس من الصحيح
◦ ان نبقى في بيوتنا ونستفيق من غفلتنا
◦ ونتذكر قبرنا واخرتنا
◦ اليس من الصحيح ان نبتعد قليلا عن الدنيا ونقترب الى الله خالقنا
◦ اليس حقا له علينا اللجوء اليه بالتضرع لكشف البلاء
◦ فإذا اشتدت علينا بالاستغفار والجلوس بهدوء وطمانينة استشعار شعائر الله
◦ الاحساس بشدة البلاء والتوبة الى الله بصدق واخلاص و حسن الظن بالله
◦ يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
◦ اللهم وردهم اليك ردا جميلًا
◦ لا اريد المبالغة بقدر ما اريد ايصال الحقيقة
◦ لنستفيق من غفلتنا و نعيد التفكير بحالنا
◦ والله الهادي لما يحبه ويرضاه
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