شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو الجميع لتحميل «تطبيق تباعد».. وقاية وأمان من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة الجميع (مواطنين ومقيمين) لتحميل تطبيق تباعد المعتمد من وزارة الصحة، وذلك بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية غدا الأحد بمختلف المناطق والمدن.

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وأوضحت الصحة، أن التطبيق يوفر إمكانية التحقق في حال مخالطتك لأحد المصابين بفيروس كورونا، كما أنه يمكن المصابين من تنبيه الأشخاص الذين خالطوهم.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن تحميل تطبيق تباعد من خلال الرابط التالي (اضــغط هـــنا).