شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من وزير الصحة قبل ساعات من العودة للحياة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية غدا الأحد.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مهم جداً في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة”.

وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة “الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون”.