مستشار ملك البحرين يعلق على تصريحات السيسي حول الجيش المصري

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث، في وقت سابق اليوم السبت، عن الجيش المصري وقال إن "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي".
وتابع السيسي: "دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
وأعاد مستشار ملك البحرية نص حديث السيسي، وعلق عليه "تحيا مصر"، معربا عن دعمه لتلك التصريحات.
وجاء حديث السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، الذي أكد أن "السيسي، تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".
© Sputnik / Mohamed Hssan
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
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