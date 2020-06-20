شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتى بومرداس وباتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس (شمال) وباتنة (شمال شرق)، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت إنه "في اطار مكافحة الارهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الجمعة 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من ولايتي بومرداس وباتنة".

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب)، وجيجل (شمال شرق).

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