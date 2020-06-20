شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تغلق محافظتى الخليل ونابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت محافظتى الخليل ونابلس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، بحسب شبكة " روسيا اليوم". وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، دخول دولة فلسطين فى موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد"، وشددت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية. وكانت الكيلة أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

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