شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعى سعودى: تركيا وقطر يقفان خلف التعنت الإثيوبى للضغط على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور تركي العيار، القيادة السياسية الإثيوبية للعودة إلى صوت العقل فيما يخص سد النهضة. مؤكدا أن إثيوبيا لا يمكنها أن تواجه مصر ، لافتا إلى أن هناك جهات خارجية تحفز إثيوبيا على الوقوف أمام مصالح مصر.

وتساءل العيار فى لقاء مع قناة 22 السعودية " من أين جاءت لإثيوبيا هذه القوة التى تتحدث بها هذه الأيام والحدة فى الحديث والتلويح بالمواجهة العسكرية وهى تعلم أن الجيش المصرى هو الأقوى فى المنطقة الآن؟

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وأشار العيار إلى إنه لا يستبعد تدخل طرف آخر وراء تعنت إثيوبيا، ووجه الضيف الآخر بالبرنامج الاتهام لقطر وتركيا وأنهما وراء التعنت الإثيوبى فى ملف السد.

من جهته، قال جمال الوصيف - صحفى مصرى مقيم بالسعودية - إن قطر وتركيا تقف مع إثيوبيا للضغط على مصر من أجل ملفات أخرى.