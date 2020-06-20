شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل ساعات من رفع منع التجول.. احتياطات ضرورية قبل الذهاب إلى العمل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من كورونا، قبيل ساعات من رفع منع التجول والعودة للحياة الطبيعية في مختلف المناطق والمدن على مستوى المملكة.

ونصحت وزارة الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، بما يلي:

– امتنع عن مصافحة زملائك.

– اكتفي بالسلام على الآخرين عن بعد.

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– ارتدي الكمامة القماشية وتأكد من حرارتك قبل الدخول لمقر العمل العمل.

– اترك مسافة مترين بينك وبين من حولك.

– قلل من الاجتماعات وعدد من يحضرها.

– الحرص على وجود تهوية مستمرة أثناء الاجتماع.

– تعقيم المكاتب وأماكن نقل العدوى كالمقابض والمصاعد.

– احرص على بقاء يديك نظيفة قدر المستطاع.