شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الجديدة لمحطات «فحص السيارات» على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات مواعيد العمل في المحطات بجميع مناطق المملكة، تزامناً مع قرار عودة الحياة إلى طبيعتها، بدءاً من يوم الغد (الأحد) 29/10/1441هـ، الموافق 21/6/2020مـ، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

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ومن المقرر استئناف العمل من السبت إلى الخميس من الساعة الـ7صباحاً حتى الـ7 مساءً من في محطات: الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن.

أما محطات “الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس” ستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً حتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، على أن يكون العمل يوم السبت من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً.