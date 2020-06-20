شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لاستخلاص خامات طبيعية من عوادم محطات توليد الكهرباء والمياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن إجراء دراسة بحثية لاستخلاص خامات عن عمليات احتراق الوقود بمحطات توليد الكهرباء والمياه، والمصنف ضمن المصادر الرئيسة لتلوث الهواء والتربة، والتي تستخدم في صناعة البطاريات والسيارات والطائرات”.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها قامت بدراسة بحثية لاستخلاص خامات الفاناديوم والنيكل من الرماد الكربوني المتطاير عن عمليات احتراق الوقود بمحطات توليد الكهرباء والمياه”.

وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية إلى أن هذه الخامات مصنفة ضمن المصادر الرئيسة لتلوث الهواء والتربة وتستخدم هذه الخامات في صناعة البطاريات والسيارات والطائرات”.