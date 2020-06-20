«الموارد البشرية»: الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل تشمل 7 حالات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات والضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال جائحة كورونا والتي تتطلب أن ترفق تقرير طبي كما يلي: – من تجاوزت أعمارهم 65 عاما – أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد – الأمراض القلبية المزمنة – السمنة المفرطة Advertisements – نقص المناعة الوراثي – نقص المناعة المكتسب – الحالات الطبية المزمنة وتشمل مصابي مرض السكري غير المنضبط، أو مرض ارتفاع ضغط الدم.

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