ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم إجراء اختبار 10022 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 435214) .
وأضافت: "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1870 إصابة في العراق و 88 حالة وفاة، و1006 تماثل للشفاء "، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 29222، مجموع حالات الشفاء 13211، مجموع الراقدين الكلي 14998، مجموع الراقدين في العناية المركزة 247 ومجموع الوفيات 1013".
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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