مغاربة يكشفون سبب انخفاض الوفيات بكورونا في بلادهم

ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن الشبكة المغربية أن هذا الانخفاض مرتبط بالفوائد المناعية المعروفة لهذا التلقيح الذي يخضع له جميع المواليد في المغرب.

وذكرت الشبكة، التي تضم أطباء أطفال راكموا خبرات طويلة في مجال التلقيح، أن مُعطيات دراسات سريرية قامت بها أظهرت أن اللقاح المضاد لمرض السل له تأثير على أمراض المناعة الذاتية والالتهابات، وأنه على الرغم من أن لقاح "BCG" ليس له أي نشاط مضاد للفيروسات، فهو يشارك في الجهاز المناعي للمُضيف، بحيث يتم تقليل العديد من أنواع العدوى الفيروسية بشكل كبير.

وشددت "أنفوفاك" على أن جميع اللقاحات الإجبارية والموصى بها، بما فيها اللقاحات التكميلية، يجب إجراؤها بدون تأجيل على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عددا من البلدان، من بينها المغرب، سجلت مؤشرات انخفاض كبيرة في التغطية اللقاحية، وذلك بسبب الخوف من خطر الإصابة عند الخروج.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.