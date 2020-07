خبير مصري: لمجلس الأمن صلاحية دعوة إثيوبيا لوقف ملء سد النهضة

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هذه المسألة عندما ترفع لمجلس الأمن ويجدها تهدد السلم والأمن، يعمل المجلس تحت مظلة الفصل السادس والفصل السابع من الميثاق، ما يعطي له كافة الصلاحيات أن يطلب من الدول أو يتخذ من الإجراءات ما يراه لوقف حالة التهديد للأمن والسلم".

وأوضح: "يملك (مجلس الأمن) أن يطلب من إثيوبيا أن توقف الملء، ويملك أن يطلب من إثيوبيا العودة بحسن نية إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، ويملك أن يطلب من الدول أن تتم هذه المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة، ويملك أن يوصي الدول باللجوء إلى المحاكم الدولية لصد هذا النزاع، ويملك أن يتخذ ما يراه من إجراءات قمعية أو غير قمعية طبقا للنصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع مؤكدا أن "قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة وهذه المسؤولية اليوم تقع على مجلس الأمن، وعلى المجلس التعامل معها والترفع عن الأهواء السياسية أو يضع هذا الموضوع موضع الاعتبار باعتباره يهدد السلم والأمن الدولي في منطقة شرق أفريقيا".

وشرح سامح عمرو الأسباب التي دعت مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، إذ قال: "مصر حين تقدمت بالواقعة إلى مجلس الأمن كان نتيجة للموقف المتعنت الذي لمسته في الفترة الأخيرة ونتيجة لما تم في السنوات الماضية من تعنت أصبح من الواضح لمصر أن إثيوبيا لا ترغب في إبرام أي اتفاق أي إن كان شكله، وكان هدف مصر أن تصل إلى اتفاق متوازن، ومن ثم كانت مصر حريصة أن تعلن على لسان القيادة السياسية أنها تراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية وتستجيب لما قالته وما أعلنت عنه إثيوبيا من أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لصالح خدمة المصالح التنموية في إثيوبيا، مصر تفهمت ذلك، وقالت إن ذلك لا يشكل أي عقبة في التوصل لاتفاق، كل ما نرغب به أن لا يترتب على هذا الإجراء (ملء أو تشغيل السد) إحداث أضرار جوهرية بمصالح مصر المائية".

وأضاف: "هذه المسألة ببساطة شديدة كان يمكن أن تحل من خلال اتفاق، ومن ثم كان يمكن أن نصل لمعادلات مائية في فترات الرخاء وفترات الجفاف بحيث تحقق المصالح والمكاسب للجميع، وإلى جانب هذه النواحي الفنية كان هناك نواحي القانونية البسيطة الأساسية الملزمة لأي اتفاق دولي، إذا اعتبرنا أن هذا اتفاق بين دول يعني معاهدة دولية، في هذا الاتفاق حين تأتي إثيوبيا وتعلن أنها تريد بعد سنة طويلة من التفاوض، يتم طرح الأسبوع الماضي فقط أنها تملك الحق في تعديل الكميات أو تغير الاتفاقية أو إلغاء الاتفاق بإرادة منفردة فهذا ليس اتفاقا دوليا".

وأردف: "لكل هذه الأسباب مصر توجهت إلى مجلس الأمن، كذلك إعلان إثيوبيا أنها سوف تلجأ إلى ملء السد اعتبارا من الأسبوع المقبل أو من بداية تموز/يوليو 2020، فمصر تعتبر هذا السلوك من الجانب الإثيوبي اعتداء مباشر على مصالحها المائية ويترتب عليه تهديد للسلم والأمن الدوليين في منطقة شرق أفريقيا، وتهديد مباشر للسلم والأمن المجتمعي والاستقرار في مصر، فما كان من مصر إلا أنها تتخذ الإجراء الطبيعي القانوني الشرعي المنصوص عليه في المواثيق الدولية وهو أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن:

وتابع أستاذ القانون الدولي: "حين تعلن إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد من الأسبوع المقبل ما المنتظر من مصر الدولة العضو في الأمم المتحدة إلا أن تتجه إلى مجلس الأمن، هذا حقها الطبيعي، مصر سارت في مسار طويل بمنتهى حسن النية في طريق التوصل لاتفاق ولم يقابل هذا إلا بتعنت وجمود من الموقف الإثيوبي، ومصر جراء هذا الموقف اتبعت القانون الدولي وقوانين الأمم المتحدة ولجأت إلى الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين ألا وهو مجلس الأمن الدولي".

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs