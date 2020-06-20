وقال المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا".
وأكد أن "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".
© REUTERS / Paul Hanna
وفي وقت سابق اليوم، قالالسيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".
وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".
وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".
وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".
وأضاف "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".
ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".
وأكد "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الجيش الليبي على تصريحات السيسي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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