أول تعليق من الجيش الليبي على تصريحات السيسي... فيديو

وقال المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا".

وأكد أن "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".

© REUTERS / Paul Hanna

وفي وقت سابق اليوم، قالالسيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

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وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

وأضاف "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".