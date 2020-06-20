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شكرا لقرائتكم خبر عن مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى المملكة.
وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأحساء سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 43.1 درجة مئوية.
وأضافت الأرصاد، أن وادي الدواسر والرياض وشرورة سجلوا 43 درجة مئوية، بينما سجلت الدمام سجلت 42.9.
وتابعت الهيئة العامة للأرصاد أن القيصومة والدوادمي والمدينة المنورة سجلوا 42 درجة مئوية، كما سجلت نجران ومكة المكرمة 41 درجة مئوية، بينما سجلت بيشة 40 درجة مئوية.
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