شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي.. هذه أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة المياه الوطنية عن توقيع اتفاقية مع شركة علم لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي في المملكة من خلال توظيف التقنية لإطلاق منصة إلكترونية وهوية موحدة. Advertisements وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الاتفاقية، تهدف إلى تحسين مستوى الالتزام البيئي والخدمات المقدمة من خلال إدارة حركة الصهاريج، وإصدار التصاريح. وتهدف الاتفاقية لتحسين مستويات الالتزام البيئي، وتوفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، توظيف التقنية للارتقاء بمستوى الخدمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي.. هذه أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.