حميدتي: زيارتي إلى إثيوبيا كانت ناجحة

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حميدتي، أجرى خلال الزيارة مباحثات حول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، خاصة قضية الحدود وسد النهضة بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل محمد حمدان دقلو، بمطار الخرطوم الدولي، الفريق الركن إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من المسؤولين بالدولة، بحسب "سونا"، التي أشارت إلى قول نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحفية إن زيارته إلي إثيوبيا جاءت تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزرائها أبي أحمد.

وقال حميدتي: "الزيارة كانت ناجحة وإنه اطلع على تجربة إثيوبيا في مجال تطوير البنى التحتية والمدن الصناعية والتقنيات الزراعية والسكك الحديدية، وأشاد بالتجربة الإثيوبية في زراعة أكثر من خمسة مليون شتلة".

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، إن "الجانبين أكدا على ضرورة تبادل الزيارات بين البلدين والاستفادة من التجارب، التي من شأنها أن تخدم مصالح شعبي البلدين".