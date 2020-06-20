شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سودانى: سد النهضة له آثار سلبية كبرى ومكلفة على السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسي السوداني، محمد آدم إسحاق، إن السياسة الخارحية للسودان الآن مختلفة عن السابق في عهد النظام السابق، مؤكدا أن السودان يحترم الجارتين إثيوبيا ومصر ومواقفهما، وفيما يخص قضية سد النهصة، قال إسحاق فى تصريحات صحفية ، أن محاولة انتزاع حق السودان الأصيل في الشراكة بمشروع سد النهضة أمر غير مقبول، لأن السودان طرف أصيل وينظر إلى مصالحه القومية والاستراتيجية والفوائد التي سيجنيها من بناء السد، وأن السودان شريك وليس وسيط ولن يميل إلى أي طرف علي حساب الطرف آخر.
وشدد على أن هناك آثار سلبية للسد على السودان وتتمثل بانخفاض منسوب النيل وهذا يكلف طاقة كهربائية أكبر، بالإضافة لحجز الطمي وحرمان السودان من الزراعة الطبيعية في أطراف النيل وتضييق مساحة الأراضي، كما يمثل خطرا جزئيا علي الثروة السمكية في أطراف النيل.
وبالنسبة للخيار العسكري، قال إسحاق: "في اعتقادي إمكانية الخيار العسكري واردة في مف سد النهضة ، ولكن الحرب لن تكون في مصلحة أحد".
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