شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تصريحات عمرو موسى حول الخطر التركى على العالم العربى لم تأت من فراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن تصريح عمرو موسى، حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ، بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي. وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وأكد قرقاش عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن تصريح عمرو موسى مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي.

وأضاف عبر تغريدة أخرى: "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و (تصفير المشاكل) الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة".

وكان عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق ، قد قال فى حديث ل"سكاى نيوز" ، أن تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا، وأضاف موسى إن تركيا تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي، في شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سوريا بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة ومليشيات.