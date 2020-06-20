الارشيف / اخبار الخليج

شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام، وفقا لصحيفة عكاظ، وحرصت شئون الحرمين على تطبيق  الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

يأتى ذلك بعدما أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «معاً محترزون» منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس ، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم قد أعلن فى مايو الماضى، عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.


وأكدت الرئاسة وفق  ما أوردته وكالة الأنباء " واس " ، أن هذا يأتي بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين  وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا