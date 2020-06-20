شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفى باليوم العالمى للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفي الإمارات باليوم العالمي للاجئين الذى يصادف 20 يونيو من كل عام، وسط تأكيدها المستمر على الالتزام بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين في مختلف المناطق، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة عبر توفير كل سبل الدعم المادى والمعنوى لهم.وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وتحل المناسبة هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والتي فاقمت من معاناة اللاجئين من خلال التحديات والصعوبات التي برزت في وجه جهود توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية. وتواصل الإمارات جهودها لدعم اللاجئين حول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي الوباء.

يذكر أن اليوم العالمى للاجئين يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية منالمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

بدأ الاحتفال به في عام2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين ، فيما احتفل به للمرة الأولي في العام2001، وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقى الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.