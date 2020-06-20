شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال مريضة فى الأردن من منزلها باستخدام سلم الإطفاء لتلقى العلاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن لدى الإسعاف إلى طلب قوات الدفاع المدنى لعملية إنزال سيدة من الطابق الثانى من منزل حديدى "كرفان" حيث استعانت فرق الإسعاف بالمملكة الأردنية، بقوات الدفاع المدنى لإنزال سيدة، عن طريق السلم الآلى الذى يستخدم في إطفاء الحرائق.

وذكرت القوات الأردنية، عبر حسابها بموقع تويتر: تحركت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد إلى حالة مرضية بمنطقة البويضة لسيدة تعاني من أمراض مزمنة وعند وصول كوادر الإسعاف تبين أن السيدة تسكن في بيت حديدي مكون من طابقين، وتقطن هي في الطابق الثاني.

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ونظرا لصعوبة المكان وعدم وجود طريق ملائم يضمن سلامة المريضة لنقلها إلى المستشفى والتي لا تستطيع المسير على قدميها، استعانت فرق الإسعاف بالسلم الآلي (البرونتو) والذي يستخدم في كثير من الأحيان في إخماد الحرائق التي تقع في الطوابق والأماكن المرتفعة.

وأوضح التقرير أنه تم إنزالها وبإتقان بواسطة السلم الآلي، ومن ثم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.