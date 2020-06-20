كورونا العراق.. محافظة ذي قار تفرض حظرا شاملا للتجوال

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أعلن ناظم الوائلي محافظ ذي قار، جنوبي العراق، السبت، فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة حتى إشعار آخر، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال الوائلي في بيان، إن "إمكانات المؤسسة الصحية، الفنية واللوجستية والبشرية، بدأت تواجه الآن ضغطا كبيرا بسبب الأعداد الكبيرة".

وأوضح أنه "تقرر فرض حظر تام وشامل للتجوال للمركبات والأفراد، وتعطيل دوام الدوائر كافة، ومنع وإغلاق جميع الأنشطة التجارية والرياضية والاجتماعية، باستثناء الأقسام الخدمية لدوائر وزارة البلديات والكوادر الصحية والأمنية، وأسواق بيع الأغذية، والمركبات الناقلة لها".

ووفق البيان، يبدأ حظر التجوال "من الساعة الثامنة من مساء السبت (17:00 تغ)، وحتى إشعار آخر".



وفي السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، قررت خلية الأزمة بالمحافظة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري.



وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، عقب اجتماع للخلية السبت، في تصريحات للصحفيين، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية بدءا من الأحد، وحتى نهاية الشهر الجاري بشكل تام، باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".



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وأوضح أن "الإغلاق يشمل المساجد والنوادي الليلية والمقاهي أيضا، وحظر التنقل بالحافلات الصغيرة والكبيرة والسماح بالتنقل عبر سيارات الأجرة ومشيا، مع الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية".



وأضاف المسؤول الصحي أن "السليمانية سائرة نحو وضع صحي غير مستقر".



وتابع أن "5 آلاف مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا ينتظرون إجراء الفحوصات لهم، وإذا خضعوا للفحص فمن المتيقن إصابة ألفين من بينهم على الأقل".

وسجلت محافظة السليمانية ألفين و222 إصابة، بينها 75 وفاة، و732 حالة شفاء، فيما لا تعلن ذي قار إحصاءات منفصلة.‎



فيما بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 27 ألفا و352، بينها 925 وفاة، و12 ألفا و205 حالات تعاف، بحسب وزارة الصحة.



وتشهد بقية محافظات العراق حظر تجوال من السادسة مساء (15.00 تغ)، وحتى الخامسة صباحا (2.00 تغ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.