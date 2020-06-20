كورونا.. 26 إصابة في لبنان وفلسطين تسجل أعلى معدل يومي

رام الله - بيروت / الخليج 365

ـ 84 إصابة رفعت الإجمالي بفلسطين إلى 954، بينها 5 وفيات، و592 حالة تعاف

ـ إجمالي إصابات لبنان 1.536، منها 32 وفاة، وألف و6 حالات تعاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 84 إصابة بكورونا، منذ صباح السبت، تمثل أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس في البلاد مارس/ آذار، فيما رصد لبنان 26 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفع إلى 954، بينها 5 وفيات، و592 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 26 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 62 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و536؛ منها 32 وفاة، وألف و6 حالات تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و804 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 463 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و656 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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