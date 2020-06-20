اليمن.. إصابة قائد بقوات "الانتقالي" ومقتل عدد من مرافقيه

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

أصيب قائد عسكري رفيع بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وقتل عدد من مرافقيه، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وفق مصدر عسكري حكومي.

وذكر المصدر، للأناضول، السبت، أن "قائد اللواء العاشر صاعقة التابع للانتقالي يسري الحوشبي أصيب بجروح بالغة الخطورة في الرأس والعنق مساء الجمعة في معارك مع الجيش بريف مدينة زنجبار عاصمة أبين".

وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن عددا من مرافقي الحوشبي (لم يحدد عددهم) قتلوا في المواجهات نفسها، دون مزيد من التفاصيل.

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ولم يصدر أي تعليق فوري، من المجلس الانتقالي الجنوبي بهذا الشأن حتى ظهر السبت.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، مقتل قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق (النجدة) بمحافظة أبين، في معارك الجمعة ضد مسلحي الانتقالي شرق المحافظة.

وتخوض القوات الحكومية منذ منتصف مايو/أيار الماضي معارك ضد الانتقالي الجنوبي، وسط محاولات لها للتوغل باتجاه زنجبار واستعادتها من يد الانتقالي.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسيطر على عدن منذ أغسطس/آب الماضي، لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.