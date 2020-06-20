الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى جبهات "الحديدة"

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



أفاد متحدث عسكري يمني السبت، أن جماعة الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية إلى عدة جبهات بمحافظة الحديدة غربي البلاد.



جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها مأمون المهجمي، الناطق باسم "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية الشرعية.



وقال المهجمي، إن "مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات بشرية إلى بعض مواقعها شرقي مدينة الحديدة، وفي بعض المزارع والأودية شرق وشمال مديرية حيس جنوبي المحافظة".



وأضاف أن "مليشيا الحوثي دفعت أيضا بتعزيزات بشرية مزودة بالذخائر، والألغام إلى مديريتي التحيتا، وبيت الفقيه جنوبي الحديدة".



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ولفت المهجمي، إلى أن "بعض التعزيزات الحوثية قدمت من محافظة إب وسط اليمن"، فيما لم يصدر تعليق رسمي عن الحوثيين حول الأمر.



يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين بعدة جبهات منذ أيام، إثر تعثر الجهود الأممية الرامية إلى إعادة الأطراف المتصارعة لطاولة الحوار.



ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.