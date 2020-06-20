لازلت أتذكر بداية انتشار فايروس ( كوفيد – 19) في الصين الذي كنا نعتقد بأنه بعيد.. وما لبث أن وصل إلى بلدان ثم إلينا لتضيق حلقة الفايروس لنصبح داخلها وبعضنا ضحيتها..

ها نحن نعود إلى حياتنا ولكنها عودة بحذر لنتعايش معه بعد فترة الحجر المفروضة والتي عطلت العباد والبلاد وبذلت فيها الدولة جهودا جبارة من الإرشادات والتوجيهات وفرض عقوبات لكل مخالف لنظام التباعد الإجتماعي حرصا منها على سلامة الجميع ولأنها تراك اغلى ما تملك.

عودة لتدور معها عجلة الإقتصاد والحياة ونحتاج إلى المحافظة على الأذكار والدعاء برفع الوباء ثم الإلتزام بالاحترازات الوقائية بلبس الكمام الطبي واستخدام المعقم المصرح به قبل أن نكون داخل الحلقة الكورونية أو ضحيتها.. وعندها سنشعر بالألم ومرارة التساهل والاستهتار وذلك لأسباب وملذات لم تكن ضرورية جعلتنا ندخل في أرقام وزارة الصحة.

ختاماً احذر من أن يسألك أحد أين كنت يوم ٢٩ شوال ١٤٤١ هجري ؟! لأن هذا التاريخ لن نسناه جميعاً فإما أن يذكرنا بعودتنا بحذر أو نتجرع معه الآلام كمصاب أو ضحية للفايروس..

ولا تكن أنت الرقم التالي..

#أكسجينيات : يساعد الأكسجين على الإحتراق كما يساعد الإختلاط على الإصابة (كوفيد – 19)

بقلم : مفرح مانع