الاختلاف وانعكاسه على سلوك أفراد المجتمع: العنصرية نموذجًا

نختلف في كلّ شيء، بدءًا من صفاتنا الخارجية الجسدية؛ فلنا جميعًا عينان وفم وأنف.. ولكن هندستها تختلف من شخص لآخر، كما نملك ميولًا ورغبات وأفكار مختلفة ومستقلة، فكيف بنا لا نحترم هذا الاختلاف؟!

تملك شيئًا لا أملكه:

إذا نظرنا إلى سنة الله في خلقه؛ وجدناه بداية خلق منّا ذكرًا وأنثى، “وبغير الوعي بأننا من المفترض أن نكون مختلفين سيكون الرجال والنّساء على خلاف مع بعضهم البعض، ونحن في العادة نصبح غاضبين أو محبطين مع الجنس الآخر لأنّنا ننسى هذه الحقيقة المهمّة.. إنّنا نتوقع أن يكون الجنس الآخر شَبَهَنَا تقريبًا.. ونرغب منهم أن ‘يريدوا ما نريد’ وأن ‘يشعروا كما نشعر'”[1] وهذا شيء مستحيل الحصول، ببساطة لأننا فعلًا مختلفون كما تختلف صفاتنا الجسدية، تختلف كلّ الأشياء دونها. لذا علينا أن نعي هذا الأمر بدءًا: ‘أجل كلّنا متشابهون كما يقال: خلق الله من الشبه أربعين (أي كثيرين)، لأننا جميعًا من نسل آدم عليه السّلام، فطبيعيّ أن نرث جميعًا بعض الصفات الجينيّة عنه، لكن هذا لا يعني أننا نتطابق مع بعضنا البعض في كل الأشياء الأخرى، فالاختلاف شيء لا بدّ منه، وكما قال تعالى: ” وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ”[2]. فهذه حكمة من حكم الله تعالى، وإلّا كيف كنّا لنعيش بأشكال وأحجام مختلفة؟

تذكرت هنا قصّة قرأتها سالفًا –والقصص تؤسّس بنيتنا الذّهنية لا ريب –تحكي القصة عن ثلاث أخوات إحداهن بعين واحدة، والأخرى بعينين والثالثة بثلاثة. فكانت ذات العينين مختلفة عن البشر الآخرين، لذا “لم تكن أختاها يحبانها، ولا أمّها، وكنّ يقلن لها: “أنت بعينك الاثنتين لست أفضل من البشر العاديين، ولهذا أنت لست منا””[3]. وهذا يربطني بمقالي السابق عن التّنمر، إذ ذكرت أن التنمر دائمًا ما يطال الأشخاص المختلفين. لكن المفارقة: نحن جميعًا مختلفون!

لا يعني امتلاكك لشيء لا أملكه أنك الأفضل:

كان العرب في الجاهليّة يعتقدون أنهم شعب كامل الإنسانية، بينما الشّعوب الأخرى أقل درجة منهم لذا؛ أطلقوا على هذه الشّعوب اسم “الأعاجم”. والقصة الأبرز في هذا الشّأن؛ أن الملك كسرى أيزويد خطب ابنة النعمان بن المنذر، فرفض، فقامت بسبب ذلك حرب عظيمة وهي موقعة ‘ذي قار’ المشهورة. فانتصر العرب فيها.

قسّم هتلر في كتابه: كفاحي الناس إلى: آريين، ساميين، وزنوج. واعتقد أن الجنس الآريّ يتفوّق على باقي الأجناس.

منذ القدم، عدّ الناس الرجال والنساء السّود عبيدًا، بينما كان البيض أسيادهم، كان على العبيد تحمل المشاق والأوامر دون إبداء رأي.

تتبقى نماذج كثيرة، لا شكّ أن بذهنك بعضًا منها، صور ومشاهد عن مختلف أشكال العنصرية أو: الاضطهاد العنصري، أو: عدم تقبل الاختلاف.

أنت مختلف عنّي:

لا بد أولًا من فهم العنصرية، فهي: “نوع من أنواع الاستعلاء النّابع من شعور فئة بأنّها عنصر سيّد، ثم ترجمة هذا الشّعور إلى واقع سياسي واجتماعي واقتصادّي”[4] فللاضطهاد العنصري وظيفة اجتماعية تؤثّر تأثيرًا كبيرًا على المجتمع، لأن وظيفته الأساس: فرض وضع اجتماعيّ خاص لكل عنصر من العناصر المختلفة لفرض سيطرتها الاجتماعية والسّياسية والاقتصادية. ولعلّ أبلغ ما أستشهد به هو ما يحدث الآن في أمريكا في قضية “جورج فلويد”.

وأسبابه تكمن في: الجنس، السّلالة، العرق، الدّيانة، اللّون، اللّغة، الميلاد، الناحية السّياسية والاجتماعية…

وعلى العموم تنتشر العنصرية بسبب الجنس واللون، فقد كان “الاعتقاد السّائد منذ القدم حتى عصرنا اليوم لدى معظم الدّول أنها أعلى جنسًا من غيرها وأدّى هذا الاعتقاد إلى فكرة الاستعلاء والتّفضيل وأن كلّ أمة أخذت بهذه الفكرة أصبحت كعقيدة نؤمن بها”[5]. وهذه لا شك مشكلة ينبغي الالتفات إليها.

لا أتقبّل وجودك، ولا أستطيع تفهّم الاختلاف:

لكن ما ذنب شخص مختلف؟

لا ذنب له إلّا أنه كان في مجتمع به خلل حيث لا يتقبّل الاختلاف، لذا “فأهوال الاختلافات (المرعبة) تهبّ رياحها القوية، مع إهمال أسرار الخلافات (الهيّنة) التي تصير مع الوقت عويصة الحال، خصوصًا إذا توارثتها أجيال من بعد أجيال. فهنا ترسخ في النّفوس آليات التّناقض والرّفض والنّزاع، فتصير تراثًا عند أولئك وهؤلاء. وكل تراث له، لا محالة، قداسة في النّفوس! مما يجعل إعادة النّظر فيه أمرًا شائكًا، غير شائق عند الكثيرين، ولا مطلوب”[6].

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى”، وقد حارب الإسلام هذه الآراء الفاسدة، وكما يقول أحمد ديدات: “إنّ الإسلام لم ينشئ نظام الرّق ولم يشجّعه ولم يدعُ إليه. بل إنّ الشّريعة الإسلاميّة قيّدت الرّق وعملت على إلغائه بالتّدريج بأن جعلت كفّارة بعض الذّنوب تحرير رقاب العبيد”[7]، ويقول تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ”[8].

وقد حبانا الله بعقل وفطرة، فقد اهتم الإسلام منذ بداياته بلمّ شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم على الحقّ مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم، فوجدنا بعض الصحابة الذين عانوا من الاضطهاد العنصري أيام جاهليتهم آمنين أيام إسلامهم، منهم: بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه عمر رضي الله عنه بأنه سيّد الصحابة. وعبد الله بن مسعود الذي كان يلقب برويعيّ الغنم، وكان القوم يضحكون من دقة ساقيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ أُحُد”، فلطالما اتسع الإسلام لكل الاختلافات، ونحن مسلمون، ولا شك ينبغي أن نتقبل كل الاختلافات ما دامت لا تهدّد وحدة الأمة.

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[1] جون جراي، الرّجال من المريخ النساء من الزهرة، ص3.

[2] سورة هود، الآية 118.

[3] حكايات الأخوين غريم، ص607.

[4] السيد محمد عاشر، التّفرقة العنصرية، ص4.

[5] السيد محمد عاشور، التفرقة العنصرية، ص10.

[6] يوسف زيدان، أسرار الخلاف وأهوال الاختلاف.. شرار البدء وشرور المنتهى، (مقال).

[7] أحمد ديدات، الحل الإسلاميّ لمشكلة العنصرية، ص20.

[8] سورة الحجرات، الآية 11.

كتبه : صالح هليل – أخصائي إجتماعي[1] جون جراي، الرّجال من المريخ النساء من الزهرة، ص3.[1] سورة هود، الآية 118.[1] حكايات الأخوين غريم، ص607.[1] السيد محمد عاشر، التّفرقة العنصرية، ص4.[1] يوسف زيدان، أسرار الخلاف وأهوال الاختلاف.. شرار البدء وشرور المنتهى، (مقال).[1] أحمد ديدات، الحل الإسلاميّ لمشكلة العنصرية، ص20.[1] سورة الحجرات، الآية 11