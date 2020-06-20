فاصل .. ونواصل مع رياضتنا المحلية

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*عودة النشاط الرياضي ، تحتاج جهود جبارة مضاعفة من وزارة الرياضة واتحاد القدم وكافة اللجان وكذلك كل الأندية ، عمل مضاعف ، إعادة تأهيل وإعداد لعناصر منقطعة وأيضا متباينة في الاستعداد ، عودة الأجانب وما سيتبعها من اجراءات ، وأيضا آلية الحجر الصحي لهم ، وكم المدة المعطاة ، أمور متشعبة كثيرة ، مع متغيرات الأحداث لذلكم #الفيروس الهاجس من حين إلى أخر ، السؤال : يا هل ترى تتم البداية حتى النهاية أم وسيكون هناك كلام أخر ؟؟
*ثقافة اللاعب المحلي ، هناك نسبة كبيرة منهم غير منضبطين ، وقلة قليلة منضبطة ، يرتكزون كثيرا على الخروج للإعلام لتبريرات الواهية فقط ، متناسين إنهم يتقاضون ملايين الريالات نظير ذلكم الالتزام والانضباط ، متوهمين بأن تلك التبريرات ستنطلي على عشاق كرة القدم كافة ، وللأمانة باتوا عشاق كرة القدم على أعلى درجة من الوعي والالمام بكل متطلبات ومهام لعبة كرة القدم ، لذا أسلوب التبريرات بات كرته محروق نهائيا . العبوا غيرها .
*الحكام المحليين ، جاهزيتهم ضعيفة ، والمرحلة صعبة ومرتقبة ، وقد يصبون الزيت على النار ، ربنا يستر .
*هل تطبق تقنية ( الفار ) أم ستهمل ، ومن الذي سيقوم عليها ، تلك التقنية يتم تفعيلها من خلال مجموعة أفراد ، وأحيانا يحدث لغط على مثل بعض الحالات المتبانية من فريق إلى فريق أخر ، ومن مباراة إلى مباراة أخرى .
*الأجواء متوقدة بالحرارة مع تفاوت أجواء المناطق ، كيف سيكون الحال الماثل المرتقب ؟
*الفرق الأربعة التي في مقدمة ترتيب الدوري ، هل ستستمر بذلكم الترتيب أم ستحدث متغيرات ومفاجأة ؟ كلنا انتظار وترقب ، هذا إذا تم استكمال المباريات .
#نعود_بحذر تلك العودة المرتقبة تحتاج وعي وثقافة وذكاء وحيطة وحذر ، لآن #الجائحة في ذروتها للأسف ، هل سنرى عودة بتحضر واعي أم عودة بغوغائية ؟
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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