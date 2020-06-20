الرياضة تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.

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