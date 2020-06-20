عودة نشاط صوالين الحلاقة والتجميل.. غداً

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه و‏ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلات‫الحلاقة الرجالية، وصالونات ‫التجميل النسائية. وقد نشرت الوزارة انفوجرافيك , يوضح فيه الإرشادات والإشتراطات الواجب توفرها.

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