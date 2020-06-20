شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وإمام صلاة الكسوف بالحرم المكي.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين أن الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، سيؤم المصلين غدا الأحد، 29 شوال 1441هـ، في صلاة الكسوف بالمسجد الحرام.

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وأوضحت إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر “تويتر”، أن صلاة الكسوف ستكون بمشيئة الله الساعة 7:40 صباح يوم غد الأحد.

يذكر أن سماء المملكة ستشهد يوم غد الأحد، كسوفاً شمسياً حلقياً يشاهد في العديد من المناطق، يتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان إيذاناً ببدء ‏فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.