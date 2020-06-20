شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة «صحيفة الدعوى» إلكترونياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو شرحت من خلاله كيفية الاستفادة من خدمة “صحيفة الدعوى”. وأوضحت الوزارة، أن خدمة صحيفة الدعوى تمكن المستفيد من رفع الدعوى للمحكمة بحسب الاختصاص، واستكمال جميع البيانات بطريقة إلكترونية بالكامل. وأشارت وزارة العدل، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة دون الحاجة إلى زيارة المحكمة من خلال بوابة ناجز عبر هذا الرابط (اضــغط هــــنا).

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