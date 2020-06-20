شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: يحذر من مفهوم خاطئ يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، من مفهوم خاطئ يعتقده بعض المرضى من كبار السن وهو إيقاف أدوية أمراض الضغط والسكري والكولسترول كل 3 أشهر ظنًا منهم أن ذلك يخفف سموم الأدوية بالجسم.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “‏مفهوم خاطئ يعتقده بعض كبار السن.. كل 3 شهور.. خذلك (يوم) إجازة من أدوية الضغط والسكر والكولسترول عشان تخفف سموم الأدوية من جسمك”.