شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: يحذر من مفهوم خاطئ يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، من مفهوم خاطئ يعتقده بعض المرضى من كبار السن وهو إيقاف أدوية أمراض الضغط والسكري والكولسترول كل 3 أشهر ظنًا منهم أن ذلك يخفف سموم الأدوية بالجسم.
وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مفهوم خاطئ يعتقده بعض كبار السن.. كل 3 شهور.. خذلك (يوم) إجازة من أدوية الضغط والسكر والكولسترول عشان تخفف سموم الأدوية من جسمك”.
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