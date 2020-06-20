شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك خالد للعيون تحذر من خطورة النظر للشمس أثناء «الكسوف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مستشفى الملك خالد للعيون من خطورة النظر للشمس أثناء الكسوف، حيث أن الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في ضرر بالغ للعين.

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وقالت مستشفى الملك خالد في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن النظر مباشرة لأشعة الشمس دون ارتداء نظارة أو أجهزة خاصة مناسبة لحماية العين أثناء الكسوف الشمسي يمكن أن يسبب ما يسمى “عمى الكسوف”، أو اعتلال الشبكية الشمسي، حيث أن التعرض لأشعة الشمس مباشرة قد يسبب حروقا وتلفا لخلايا الشبكية.