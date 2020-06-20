شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية بدءاً من غد الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الرياضة، عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية، ابتدءا من غد الأحد 21 يونيو 2020. ونشرت الوزارةالدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.

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