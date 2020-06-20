شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقرويةعودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، ابتداءً من يوم غد الأحد ٢١ يونيو. وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل قليل، رفع منع التجول بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة، وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى العمل.

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